Штраф за передачу номера другим лицам может достичь 50 тысяч рублей для россиян

Россиян могут начать штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете. Законопроект о таких поправках одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, его направят на рассмотрение во втором чтении.