Штраф за передачу номера другим лицам может достичь 50 тысяч рублей для россиян

Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. В них предлагается ввести штраф за незаконную передачу телефонного номера другим людям. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Предполагается, что штраф для физических лиц в таком случае может составить 30−50 тысяч рублей; для юридических лиц — 100−200 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — 50−100 тысяч рублей.
При этом в документе сказано, что кратковременная безвозмездная передача номера другому гражданину для его личных целей считаться нарушением не будет.
Россиян могут начать штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете. Законопроект о таких поправках одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, его направят на рассмотрение во втором чтении.
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