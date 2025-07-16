Объяснено, какая ответственность предусмотрена за стрельбу по дронам

Как пояснил юрист и судебный эксперт Антон Палюлин, уничтожение беспилотника, принадлежащего частному лицу, может квалифицироваться как умышленная порча имущества (ст. 167 УК РФ). Санкции статьи предусматривают денежное взыскание, обязательные работы либо лишение свободы продолжительностью до пяти лет.
Палюлин уточнил, что повреждение частного дрона грозит тюремным заключением до пяти лет (по ст. 281 УК РФ «Диверсия»), а в отношении техники силовых ведомств — до 20 лет по диверсионной статье.
Действующее законодательство также запрещает гражданам самостоятельно сбивать беспилотные аппараты. Исключение допустимо лишь при обоснованной крайней необходимости, подтвержденной доказательной базой, информирует «Лента.ру».
Эксперты указывают, что государственные институты не спешат делегировать гражданам право уничтожения БПЛА, поскольку оперативная идентификация их принадлежности зачастую невозможна. Данное обстоятельство сдерживает массовое привлечение добровольцев к защите воздушных рубежей.
Теоретически избежать ответственности возможно, доказав совершение действий в состоянии крайней необходимости. Например, если беспилотник создавал непосредственную угрозу жизни либо сохранности собственности. Однако подтверждение требует предоставления доказательств, предпочтительно видеозаписей и показаний свидетелей.
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