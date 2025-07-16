В Омской области раскрыли структуру зарплат чиновников

В правительстве Омской области рассказали о принципах формирования зарплат региональных чиновников. Согласно указу губернатора № 78, принятому 21 год назад, оклады устанавливают исходя из базовой ставки должности «специалист» (младшая группа позиций), составляющей 6330 рублей. Об этом сообщил портал ngs55.ru.
К указанной сумме добавляются различные надбавки. Речь идет о ежемесячном денежном поощрении (50% от оклада), почетных званиях (10% за федеральные и 5% за региональные), а также о доплате за государственные награды (до 20% за ордена), за работу с гостайной. Такая система оплаты труда действует для всех лиц, замещающих государственные должности в регионе, включая министров и заместителей губернатора.
Ранее «КП Омск» сообщила, что за три года доходы местных фермеров подскочили на 93%.