Напоминает героиновую ломку: Врачи бьют тревогу из-за новой волны лекарственной зависимости

Зависимость может возникать как из-за халатности врача, назначающего сильнодействующие препараты без веских оснований, так и при бесконтрольном приёме самими пациентами. Наиболее опасные группы — транквилизаторы, анксиолитики, снотворные, антидепрессанты и обезболивающие. Принимая их для снятия тревоги, пациенты со временем повышают дозу, и развивается стойкое привыкание.