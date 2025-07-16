Эксперты предложили, как противостоять атакам дронов на регионы РФ

Атаки беспилотников ВСУ на разные регионы РФ продолжаются. В основном удары наносятся по гражданским объектам. Эксперты объяснили aif.ru, с какой целью противник это делает, рассказали, какую для этого украинская армия использует тактику и предложили меры противостояния атакам дронов.
ВСУ хотят создать атмосферу нервозности.
«ВСУ сегодня пытаются ударить по Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областям, немного Краснодарскому краю и, конечно, Крыму. Полуостров является лакомым кусочком для них, потому что он имеет близкое расположение для систем, с которых можно запускать различные БПЛА — со стороны моря и воздуха. Это диверсионные действия Украины, а не ведение боевых действий», — сказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Он подчеркнул, что усиленными попытками атаковать беспилотниками гражданские объекты российских регионов Украина стремится создать обстановку нервозности среди населения.
Такого же мнения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«ВСУ специально атакуют гражданские объекты России. Конечно же, это целенаправленная политика. Таким образом противник хочет создать неуверенность россиян в действиях властей, тревогу за свое будущее», — отметил собеседник aif.ru.
Дроны ВСУ запускают и с территории РФ.
Эксперты уверены, что беспилотники ВСУ запускают не только со своей территории, но и с территории РФ. В последнем случае, как правило, это делается в пределах, может, 30−50 км, но не более 150 км от цели.
Матвийчук привел пример удара по Воронежу 15 июля.
«Воронеж расположен вблизи запуска дронов с украинской территории. Предполагаю, с Украины запустили беспилотники, которые не просто несли боевые заряды, а еще отвлекали наше ПВО, и это было их основной функцией. А ударные дроны могли быть запущены с территории России в радиусе 80 километров от города», — поделился эксперт.
Более того, как отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, производство таких дронов могли организовать тоже в России.
«Такие украинские БПЛА, как “Лисица”, “Лютый” или, например, “Бобер”, могут собирать в подпольных цехах в РФ, и запускать, соответственно, тоже с территории нашей страны. Ни для кого уже не секрет, что вот эта тактика запуска дронов из-под самого носа используется не в первый раз», — рассказал Кондратьев.
Эксперты предлагают организовать дружины.
Для борьбы с беспилотниками, атакующими российские города, эксперты предлагают создавать дружины.
«Считаю, необходимы организации, что-то типа добровольных дружин от участковых, гражданских волонтерских организаций для борьбы с этими проблемами, в том числе — для выявления диверсантов или граждан, которые за деньги помогают ВСУ в запуске дронов с территории РФ», — сказал Матвийчук.
И подобные примеры есть. Можем вспомнить, как группа местных жителей из ружей сбили несколько украинских дронов, которые 1 июня пытались атаковать военную базу в посёлке Средний Усольского района Иркутской области. Вылетали беспилотники из фуры, которая находилась на стоянке. При этом дальнобойщики, оказавшиеся на месте происшествия, тоже отреагировали и попытались пресечь возможность вылета дронов.
То есть люди, пусть и стихийно, смогли организоваться с целью противостоять атаке беспилотников ВСУ.