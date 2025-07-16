Владельца упавшего Ми-8 ждет внеплановая проверка

В отношении владельца пропавшего вертолета Ми-8 организовали проверку.
В отношении владельца вертолета Ми-8, обломки которого были обнаружены на территории Хабаровского края, проводится внеплановая выездная проверка. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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«Организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна ООО АПК “Взлет”», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры. Информацию об этом ведомство распространила в своем официальном telegram-канале.
Вертолет, принадлежащий ООО «АПК “Взлет”», вылетел 14 июля из Охотска в Магадан. В назначенное время экипаж, не вышел на связь. Всего на судне находилось пять человек. Аварийный радиомаяк борта также не сработал.
Были организованы масштабные поисковые мероприятия. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета. Возбуждено уголовное дело.
Через два дня, 16 июля, вертолет нашли. Все находившиеся на борту вертолета предположительно погибли.