За стрельбу по беспилотникам может грозить тюрьма

А уголовная статья грозит, если сбитый беспилотник окажется гражданским, а также если он принадлежит российским силовикам. А это уже уголовная ответственность. Наказания разные: штраф, лишение свободы до пяти лет или до 20. Последнее произойдет, если следствие докажет, что уничтожение дрона было диверсией. Об этом рассказал судебный эксперт, владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.