За стрельбу по беспилотникам может грозить тюрьма

Если дрон принадлежит российским силовикам, то за его уничтожение грозит уголовная ответственность.
Россияне могут понести уголовную или административную ответственность за попытки самостоятельно сбить беспилотники. Об этом заявил председатель общероссийской организации «Право на оружие», руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев.
«Тот человек, который самовольно применяет свое личное оружие против любого летательного объекта в принципе, оказывается под угрозой двух статей. Первая — административная», — отметил Вячеслав Ванеев в разговоре с «Лентой.ру». Административное дело грозит тем, что у человека изымут оружие за стрельбу в неположенном месте.
А уголовная статья грозит, если сбитый беспилотник окажется гражданским, а также если он принадлежит российским силовикам. А это уже уголовная ответственность. Наказания разные: штраф, лишение свободы до пяти лет или до 20. Последнее произойдет, если следствие докажет, что уничтожение дрона было диверсией. Об этом рассказал судебный эксперт, владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.
При этом эксперты отмечают, что сбивать беспилотники все же можно. Главное, чтобы беспилотник угрожал жизни человека. Тогда стрельба по нему — это крайняя необходимость, чтобы защитить жизнь. Но чтобы дополнительно себя обезопасить, многие рекомендуют записывать происходящее на телефон.
При этом уголовное дело не грозит, если беспилотник оказался вражеским. Однако понять в моменте чей это дрон практически невозможно.