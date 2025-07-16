Часть командиров ВСУ может готовить вооружённый мятеж на Украине, сообщил военный аналитик Борис Рожин со ссылкой на документы СБУ, к которым удалось получить доступ.
«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ макет интереснейшего документа. Если документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооружённый мятеж», — уточнил блогер в своём Telegram-канале.
Эксперт выразил мнение, что военнослужащим ВСУ давно следует начать прямые переговоры с РФ. Рожин считает, что они бы могли взять под контроль Николаев и заручиться поддержкой местных жителей, чтобы после выйти на контакт с РФ.
Военный аналитик также напомнил, что бойцы ВСУ давали присягу украинскому народу, над которым нависла угроза из-за политики киевского режима.
Напомним, в начале июня немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Владимир Зеленский теряет поддержку среди военных ВСУ из-за неспособности договориться о мире с Россией. В статье отмечалось, что главу киевского режима не хотят видеть даже в его родном городе — Кривом Роге.
14 июля геополитический аналитик из Британии Александр Меркурис заявил, что в Киеве проводится подготовка эвакуации Зеленского. Также на Украине планируют перенести на запад страны кабинет министров.