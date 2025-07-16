В Перми расселили еще три аварийных дома

В аварийном многоквартирном доме на улице Индустриализации, 14 было 81 жилое помещение общей площадью 1924,08 кв. метра, где жили 148 человек. В аварийном доме на Индустриализации, 16 в 43 жилых помещениях общей площадью 1663,3 кв. метра жили 106 человек. В аварийном доме на Индустриализации, 18 в 39 жилых помещениях общей площадью 1660,7 кв. метра жили 82 человека. Все они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности.