В США испугались российской ракеты-носителя «Амур СПГ»: что скрывает новый космический лидер

«Амур-СПГ» будет обходиться дешевле ракет «Союз».
Использование метана в качестве топлива и разработка многоразовой первой ступени повышает доступность ракеты-носителя сделает ракету-носитель «Амур СПГ» более конкурентоспособной по сравнению с зарубежными конкурентами. Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье, опубликованной в понедельник в американском журнале The National Interest.
Ракета-носитель «Амур-СПГ» может вывести Россию в лидеры в космической гонке. Сам аппарат проектируется с 2020 года. Это первый российский проект с использованием многоразовой первой ступени ракеты.
Данная ракета-носитель имеет целый ряд преимуществ, относительно своего предшественника. Метановый двигатель поможет добиться высокой мощности при меньшем количестве деталей и массе. Таким образом ракета будет выходить дешевле, а сама она будет продуктивнее. Подробнее о ракете «Амур-СПГ» — в материале URA.RU.
Ракету «Союз» заменят в течение 15 лет.
Метановая ракета «Амур-СПГ» заменит ракеты «Союз». Об этом сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«Ракета-носитель “Амур” на горизонте 15 лет должна заменить ракету-носитель “Союз”», — сказано в сообщении. Его слова приводит РИА Новости. Сейчас идет этап технического проектирования, разрабатывается проектная документация, изготавливаются отдельные отработочные элементы «Амура» для испытаний.
Что такое ракета-носитель.
Ракета-носитель (РН) — часть ракеты космического назначения, предназначенная для выведения орбитального модуля или полезного груза (ПГ) на заданную траекторию или орбиту. Класс РН является совокупным параметром, определяющим ее мощность (грузоподъемность). В зависимости от грузоподъемности все существующие и проектируемые РН подразделяются на четыре класса: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые.
Особенности ракеты «Амур-СПГ».
Для топлива ракеты используется жидкий метан и жидкий кислород. Это обусловлено несколькими особенностями данного вида горючего:
низкая себестоимость метана и его доступность;ракетное топливо (жидкий метан + жидкий кислород) имеет высокий удельный импульс;низкая доля углерода в топливе, что увеличивает надежность ракеты-носителя;низкая температура кипения жидкого метана способствует лучшему охлаждению основных частей двигателя ракеты;жидкий метан и жидкий кислород имеют близкие температуры кипения, что позволяет использовать меньшее количество теплоизоляции совмещенных днищ баков окислителя и горючего, а также тоннельных трубопроводов.
Также сама ракета «Амур-СПГ» планируется стать самой экономичной российской ракетой. Для этого есть целый ряд причин:
ракета-носитель будет оснащена возвращаемой первой ступенью, которая может быть использована свыше 50 раз;для строительства ракеты будут использоваться современные технологии, в частности, часть деталей будет произведена из композитных материалов с использованием аддитивных технологий;конструкция будет иметь около 2000 деталей (когда РН «Союз-2» имеет около 4500 деталей);топливные баки будут изготовлены из алюминиевого сплава, что позволит повысить технические характеристики РН;уменьшенная теплоизоляция совмещенных днищ баков для топлива и тоннельных трубопроводов поможет уменьшить массу ракеты.
Начало летных испытаний и переход на стадию эксплуатации.
Начало летных испытаний РН «Амур-СПГ» запланировано на 2028−2030 годы. А переход на стадию эксплуатации ракеты запланирован ориентировочно на 2033 год. Ранее сообщалось, что разработка ракеты-носителя уже была запущена. Об этом заявлял бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса “Амур-СПГ”», — рассказал Борисов. Его слова приводит РИА Новости.
Стоимость создания ракеты и финансирование.
Также существует информация по стоимости создания и финансирования разработки. Так, стоимость изготовления ракеты составит 900 млн рублей, а стоимость запуска составит 40,5 млн долларов.
Образец метанового двигателя изготовило Воронежское Конструкторское бюро химавтоматики. Цена контракта составила более 765 млн рублей. А затем был заключен контракт на создание двигателя РД-0169 на сумму 6,3 млрд рублей.
В 2020 году был объявлен конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» с начальной стоимостью контракта 407 млн рублей. Также в том же году сообщалось, что общая стоимость создания ракеты от подписания контракта на эскизное проектирование до первого старта не превысит 70 млрд рублей.