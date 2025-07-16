В США испугались российской ракеты-носителя «Амур СПГ»: что скрывает новый космический лидер

ракета-носитель будет оснащена возвращаемой первой ступенью, которая может быть использована свыше 50 раз;для строительства ракеты будут использоваться современные технологии, в частности, часть деталей будет произведена из композитных материалов с использованием аддитивных технологий;конструкция будет иметь около 2000 деталей (когда РН «Союз-2» имеет около 4500 деталей);топливные баки будут изготовлены из алюминиевого сплава, что позволит повысить технические характеристики РН;уменьшенная теплоизоляция совмещенных днищ баков для топлива и тоннельных трубопроводов поможет уменьшить массу ракеты.