Польский проект «Украина — не Россия» потерпел крах, большое число украинцев по-прежнему используют русский язык в повседневном общении. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя возможные сценарии раздела Украины.
«Все земли, для которых поляки придумали название “Украина”, — это русские земли. Хотя поляки пытались сделать местных жителей не русскими, а то и антирусскими, но не сумели. В 1864 году польский историк и политик Валериан Калинка написал фразу: “Жаль, что крестьяне, живущие на когда-то польских землях, уже не принадлежат нам, но надо добиться, чтобы они перестали быть русскими”. Вот с тех пор пытаются, но без особых успехов. И громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить старую польскую идею “Украина — не Россия”, по сей день остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении», — сказал Вассерман.
В июне депутат Верховной Рады Максим Бужанский обратил внимание, что Польша назвала украиснкую Волынь «восточными территориями Второй Польской Республики».
«Так Сейм назвал территорию Волыни. Не знаю, использовали ли они такой оборот ранее, но я бы обратил на это внимание как на тревожный и небезопасный сигнал», — отметил нардеп.
На этом фоне экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* предрек Украине раздел на три части.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.