Вассерман заявил о провале польского проекта «Украина — не Россия»

«Все земли, для которых поляки придумали название “Украина”, — это русские земли. Хотя поляки пытались сделать местных жителей не русскими, а то и антирусскими, но не сумели. В 1864 году польский историк и политик Валериан Калинка написал фразу: “Жаль, что крестьяне, живущие на когда-то польских землях, уже не принадлежат нам, но надо добиться, чтобы они перестали быть русскими”. Вот с тех пор пытаются, но без особых успехов. И громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить старую польскую идею “Украина — не Россия”, по сей день остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении», — сказал Вассерман.