Эксперты рассказали о русской ракете, поражающей бункеры с офицерами НАТО

Крылатая ракета Х-101 в длину, примерно, в пределах шести метров, четыре-шесть метров — размах крыла, сообщил aif.ru Попов. По его словам, мощность боевого заряда порядка 500−800 килограммов, причем, только одного взрывчатого вещества. Ракета может идти с огибанием рельефа, забираться на большие высоты до 15−18 тысяч метров и оттуда пикировать с углом в 70−80 градусов. При разгоне она также может доворачивать по траектории — выбирать ложную цель, а потом выйти на основную. То есть ее тяжело и перехватить, и эффективно уничтожить.