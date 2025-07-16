Эксперты рассказали о русской ракете, поражающей бункеры с офицерами НАТО

Российская крылатая ракета Х-101 после ее применения по Черновцам привела в ужас специалистов на Западе. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали о ее характеристиках, а также о поражении заглубленных бункерах с офицерами НАТО.
Поражает заглубленные бункеры с офицерами НАТО.
Российские крылатые ракеты Х-101 могут поражать заглубленные командные пункты с офицерами НАТО, рассказал aif.ru Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, также в основном удары производятся по промышленным объектам военного производства, где происходит сбор и разработка беспилотников, ремонтируется авиация.
Причем, как отметил генерал, подобных заводов, где могли ремонтировать технику, делать различные модернизации в начале специальной военной операции было порядка 20, однако на сегодняшний день их осталось всего восемь-десять.
«Также удары наносятся по инфраструктуре аэродромов, заглубленным командным пунктам. Кроме того, поражают пункты связи и распределения логистических схем, транспортную инфраструктуру», — сказал генерал.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил aif.ru, что ракета Х-101 может поражать практически разные аспекты — склады, командные пункты и места производства оружия. Кроме того, данным вооружением можно уничтожить пункты управления, мосты, скопления войск.
«То есть применение достаточно большое, но обычно мы применяем их по недвижущимся целям, заранее разведанным, чтобы этим целям был нанесен максимальный ущерб», — добавил собеседник издания.
Ракеты Х-101 могут развивать скорость до 2 тысяч километров в час.
Крылатая ракета Х-101 в длину, примерно, в пределах шести метров, четыре-шесть метров — размах крыла, сообщил aif.ru Попов. По его словам, мощность боевого заряда порядка 500−800 килограммов, причем, только одного взрывчатого вещества. Ракета может идти с огибанием рельефа, забираться на большие высоты до 15−18 тысяч метров и оттуда пикировать с углом в 70−80 градусов. При разгоне она также может доворачивать по траектории — выбирать ложную цель, а потом выйти на основную. То есть ее тяжело и перехватить, и эффективно уничтожить.
«Причем, ее уничтожение дорого стоит, потому что надо сбивать ее только системами ЗРК Patriot. Минимум две ракеты, а то и три необходимо выпускать, чтобы ее поразить. Х-101 может развивать скорость где-то 950−1200 километров в час, а когда они пикирует, то вообще может доходить до 1500−2000 километров в час развивать», — отметил Попов.
Кнутов добавил, что ракета способна обходить системы РЭБ, тепловые ловушки. То есть, как подчеркнул он, это достаточно грозное оружие. Еее, по его словам, трудно обнаружить как на малых, так и на предельно большой высотах.
«У нее также маленькая очень эффективная отражающая поверхность, где-то одна сотая квадратного метра. Это очень много, не каждая станция такую ракету увидит», — добавил в разговоре с aif.ru эксперт.
Чем отличаются ракеты Х-101 от американских Tomahawk.
Российская крылатая ракета Х-101 является в какой-то степени аналогом американской Tomahawk, рассказал aif.ru Кнутов. По его словам, она также запускается с самолетов стратегической авиации — самолеты Ту-160 и Ту-95МС. При этом отличием от оружия США является то, что российская ракета способна нести как ядерную боевую часть, так и обычную.
Военный эксперт также отметил, что кассетную боевую часть на ракете Х-101, которая как раз и привела Запад в ужас, первыми начали применять Вооруженные силы Украины. Кнутов напомнил, как в Краматорске объявили эвакуацию русскоязычного населения, люди пришли на вокзал и по ним был нанесен удар украиной ракетой «Точка-У» с кассетной боевой частью.
«Та же история была и с пляжем в Севастополе, когда по мирным жителям украинская сторона наносила удар. Так что противник уже давно применяет ракеты с такой боевой частью», — отметил он.
Уже давно доказала свою эффективность.
Попов заявил aif.ru, что ракеты Х-101 уже давно стоят на вооружении российской армии. Их постоянно модернизируют. По его словам, у нее хорошая дальность полета — она может идти до пяти тысяч километров. То есть эту ракету можно запустить где-нибудь в районе Волги и она спокойно дойдет до Киева или Львова, однако это надо совершать с больших высот.
«Она уже доказала свою эффективность. Эта ракета достаточно давно стоит на вооружении, ее просто модернизируют. В кассетном варианте это действительно серьезная угроза. Даже в фугасном варианте она имеет большую мощь», — добавил генерал.