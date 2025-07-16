В России изменится порядок поступления на госслужбу: новые правила оформления

С 1 января 2026 года вступают в силу новые требования к цифровым фотографиям, прилагаемым к анкетам для поступления на государственную и муниципальную службу. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, фотография должна быть представлена в формате JPEG, JPG, PNG или BMP, а её размер не должен превышать 10 мегабайт. Изображение должно быть цветным, шириной 4 см и высотой 6 см, с разрешением не менее 300 точек на дюйм.
Фото должно соответствовать возрасту соискателя на момент подачи анкеты. На снимке крупным планом должны быть видны голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не может занимать более 80% от общей высоты изображения.
Анкетные данные будут храниться в электронном виде в ZIP-архиве. В него войдут машиночитаемый XML-файл, цифровая фотография и, при необходимости, скан-копии подтверждающих документов. Печатная версия анкеты будет содержать QR-коды для быстрого доступа к содержимому архива.
Как ранее сообщала первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, в России среди государственных служащих свыше 70% — это женщины. В местном самоуправлении — 78%, в органах судебной власти, прокуратуры — больше 80%. Но одновременно сохраняется дисбаланс в представительстве на уровне принятия решений.
Тем временем стало известно, что ряд государственных служащих может обрести право на получение единой социальной выплаты для приобретения или строительства жилья в связи с выходом на пенсию. Речь идет о сотрудниках ФСИН, пожарной и таможенной служб, а также судебных приставах.
Прежде президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации. Также уточнен порядок увольнения военнослужащих-контрактников. Если у них есть несколько оснований для увольнения, они смогут выбрать одно из них.