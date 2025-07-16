В России изменится порядок поступления на госслужбу: новые правила оформления

Прежде президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации. Также уточнен порядок увольнения военнослужащих-контрактников. Если у них есть несколько оснований для увольнения, они смогут выбрать одно из них.