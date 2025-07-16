Жительница Норильска отсудила у телемагазина более 70 тыс руб за непоставленный товар

Жительница Норильска выиграла суд у интернет-магазина, который демонстрировал свою продукцию на одном из телеканалов.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, пенсионерка заказала женскую куртку и БАДы на сумму 43 398 рублей, но так и не получила свой товар.
Согласовав условия покупки и доставки (курьером) по телефону, женщина оплатила заказ на счет ЗАО «Шоу-Шоп.ру».
Однако в оговоренный срок товары не были доставлены, а связаться с продавцом не удалось — интернет-магазин исчез с телеэкранов.
Потерпевшая обратилась за помощью, и юристы подготовили исковое заявление в суд. Суд удовлетворил требования пенсионерки, взыскав с ЗАО «Шоу-Шоп.ру» в общей сложности 72 597 рублей. В эту сумму вошли: стоимость товара (43 398 рублей), компенсация морального вреда (5 000 рублей) и штраф (24 199 рублей).
Решение суда вступило в законную силу.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если маркетплейс прислал не тот товар.