Жительница Норильска отсудила у телемагазина более 70 тыс руб за непоставленный товар

Жительница Норильска выиграла суд у интернет-магазина, который демонстрировал свою продукцию на одном из телеканаловКак сообщили в региональном Роспотребнадзоре, пенсионерка заказала женскую куртку и БАДы на сумму 43 398 рублей, но так и не получила свой товар.