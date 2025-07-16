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Омский суд аннулировал кредитный договор пенсионерки, заключенный мошенниками

Аферисты оформили от имени своей жертвы займ в 90 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Большереченского района Омской области провела проверку по факту мошенничества с пенсионеркой. 19 октября 2023 года лжесотрудник банка выманил по телефону у женщины паспортные данные и пароль от личного кабинета, затем оформил на ее имя кредит на 90 тысяч рублей.

После дистанционной кражи у сельчанки было возбуждено уголовное дело. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным, требования полностью удовлетворены. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

Ранее «КП Омск» сообщила, что предпринимателя осудили за организацию незаконной миграции более сотни человек.