Омский суд аннулировал кредитный договор пенсионерки, заключенный мошенниками

Прокуратура Большереченского района Омской области провела проверку по факту мошенничества с пенсионеркой. 19 октября 2023 года лжесотрудник банка выманил по телефону у женщины паспортные данные и пароль от личного кабинета, затем оформил на ее имя кредит на 90 тысяч рублей.