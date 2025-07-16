В Омске на День города выступят группы «Братья Грим» и «Инь-Ян»

В этом году в рамках празднования Дня города на сцене Омской крепости выступят популярные группы «Братья Грим» и «Инь-Ян». Концерт состоится 2 августа, начало в 14:00, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». В программе — не только музыкальные выступления, но и различные интерактивы, конкурсы и подарки для зрителей.
Стоит напомнить, что День города в Омске в этом году будет проходить одновременно с Днём Омской области. На Соборной площади на концертах можно будет услышать Юлианну Караулову и Виталия Гогунского, а также насладиться выступлениями артистов Омского русского народного хора и Омского губернаторского камерного оркестра с программой «Рок на струнных» под руководством дирижёра Григория Вевера.