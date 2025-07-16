В Новосибирской области предупредили об опасности обычных мух

В Новосибирской области снова напомнили, что простые мухи могут быть не так уж безобидны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В основном в регионе встречаются три вида: комнатная муха, зелёная падальная и синяя мясная. Комнатная муха может отложить до 500 яиц за свою короткую жизнь — от 8 до 70 дней.
За месяц личинки превращаются во взрослых насекомых, которые могут переносить вредные бактерии и патогены. Мухи загрязняют продукты, посуду и даже кожу человека, что создает риск заболеваний.
Специалисты советуют использовать ловушки, липкие ленты и репелленты, а также регулярно делать влажную уборку, чтобы снизить количество мух и защитить здоровье.