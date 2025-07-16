Экономист предрек сильное снижение цен на популярную технику

В 2025 году в России ожидается значительное снижение цен на смартфоны и планшеты — на 10−20%, а также на ноутбуки и компьютеры — на 8−12%. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По словам эксперта, подешевеют не только цифровые устройства, но и другая техника.