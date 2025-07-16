На ЕГЭ в Свердловской области 162 школьника набрали 100 баллов

Более сотни свердловских выпускников получили наивысшие баллы по результатам ЕГЭ, а восемь школьников смогли получить 100 баллов сразу по двум предметам. Таковы итоги основной волны сдачи ЕГЭ в Свердловской области. Об этом сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.
Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, его выбрали семь тысяч человек, что составляет 59% выпускников. Также популярны физика — её выбрали 11,8% человек, и биология — 16,7%. Профильная математика остается одним из самых сложных экзаменов.
— Несколько выпускников получили наибольший балл по двум предметам. Это 200 баллов. Это выпускники специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета, гимназий № 9 и № 99, а также школ № 1 и № 121, — рассказала Светлана Тренихина.
Всего в 2025 году свои знания на ЕГЭ проверили свыше 19 тысяч свердловских выпускников. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период, будет предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию в сентябре.