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Россияне дали понять, сколько денег нужно для счастья

Россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 257 тысяч рублей в месяц для того, чтобы быть счастливыми. Такое заключение, по итогам исследования, поделился сервис по поиску работы SuperJob.

Мужчинам достаточно 280 тысяч рублей, когда женщинам 235 тысяч рублей, согласно результатам опроса.

Россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 257 тысяч рублей в месяц для того, чтобы быть счастливыми. Такое заключение, по итогам исследования, поделился сервис по поиску работы SuperJob.

«Согласно результатам свежего исследования, женщины скромнее в своих запросах: им достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам требуется 280 тысяч рублей», — указано в материале РБК. Также отмечается, что люди, которые зарабатывают до 50 тысяч рублей ежемесячно, в среднем для счастья нужно 200 тысяч рублей. А тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, нужно 300 тысяч.

Авторы отметили, что средняя сумма в 257 тысяч рублей больше на 3%, по сравнению с тем, что было в сентябре 2024 года. А по сравнению с тем, что было 10 лет назад — на 47% больше. Выявлена закономерность роста суммы, которая связана с образованностью опрошенных. Люди получившие среднее специальное хотят получать 221 тысячу рублей, когда студенты, окончившие вуз, ждут заработную плату в 287 тысяч рублей.