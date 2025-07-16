Россияне дали понять, сколько денег нужно для счастья

Авторы отметили, что средняя сумма в 257 тысяч рублей больше на 3%, по сравнению с тем, что было в сентябре 2024 года. А по сравнению с тем, что было 10 лет назад — на 47% больше. Выявлена закономерность роста суммы, которая связана с образованностью опрошенных. Люди получившие среднее специальное хотят получать 221 тысячу рублей, когда студенты, окончившие вуз, ждут заработную плату в 287 тысяч рублей.