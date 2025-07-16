Ректор СИБИТ предупреждает: абитуриентам с СПО стоит поступать в вуз уже сейчас

«Грядущее повышение цен связано с ожидаемым сокращением платного приема, объявленным Министерством образования и науки. Учитывая финансовые трудности университетов, я уверен, что рост стоимости должен быть строго регламентирован государством. Тем не менее, платное высшее образование уже в ближайшее время станет менее доступным для среднего россиянина», — отметил Максим Родионов.