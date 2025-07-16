Ректор СИБИТ предупреждает: абитуриентам с СПО стоит поступать в вуз уже сейчас

Выпускникам средних профессиональных учебных заведений станет сложнее поступить в вуз, особенно если выбранная специальность не соответствует их профилю. Об этом заявил ректор СИБИТ Максим Родионов, комментируя грядущие изменения в системе высшего образования.
Цены на обучение вырастут.
В рамках текущей приемной кампании Максим Родионов подчеркнул важность принятия решений именно в этом году. По его словам, государство намерено сократить количество платных мест в вузах, что приведет к значительному росту стоимости обучения.
«Грядущее повышение цен связано с ожидаемым сокращением платного приема, объявленным Министерством образования и науки. Учитывая финансовые трудности университетов, я уверен, что рост стоимости должен быть строго регламентирован государством. Тем не менее, платное высшее образование уже в ближайшее время станет менее доступным для среднего россиянина», — отметил Максим Родионов.
Эксперт прогнозирует, что уже в 2025 году средний рост цен составит 7−9%, а в топовых вузах, таких как МГУ или СПбГУ, стоимость обучения может увеличиться на 30−60%. После 2026 года дальнейший рост цен возможен из-за инфляции и продолжения сокращения платных мест.
Сдавать ЕГЭ придется?
Для выпускников колледжей и техникумов правила поступления также изменятся. Новая редакция правил приема в вузы предусматривает, что без сдачи ЕГЭ смогут поступить только те абитуриенты, чья специальность в СПО напрямую совпадает с профилем программы бакалавриата или специалитета. Остальным придется сдавать единый государственный экзамен.
Фото: пресс-служба СИБИТа.
Максим Родионов отмечает, что цель этих изменений — направить большее количество выпускников колледжей на рынок труда. Однако такие меры могут создать серьезные препятствия для карьерного роста.
«Диплом о среднем профессиональном образовании часто оказывается недостаточным для продвижения по службе, особенно в государственных структурах. Это вынуждает людей получать второе высшее образование, что требует дополнительных финансовых затрат и времени», — добавляет он.
Курс на технические специальности.
Новые поправки в Закон «Об образовании» подтверждают тренд на переориентацию системы высшего образования. Власти планируют устанавливать лимиты на количество платных мест, распределяемых между вузами. При этом особое внимание уделяется развитию инженерно-технических специальностей за счет ограничения приема на юридические и экономические направления.
«Кнутом» проблему дефицита технических кадров не решить. Без системы мотивации привлечь молодежь к рабочим специальностям крайне сложно. Инициативы по ограничению платных мест вызывают недовольство граждан и могут оказаться неэффективными", — считает Максим Родионов.
Рекомендация: поступайте сейчас.
Ректор СИБИТа настоятельно рекомендует абитуриентам, имеющим диплом СПО, успеть поступить в вуз до 23 августа 2025 года. Грядущие изменения сделают высшее образование менее доступным как с финансовой, так и с административной точки зрения.
Фото: пресс-служба СИБИТа.
Желающим получить высшее образование стоит учитывать, что система будет все больше ориентироваться на текущие потребности рынка труда. Альтернативой может стать поступление в региональные вузы, которые предлагают более доступные условия обучения, включая рассрочки и скидки.
Таким образом, тем, кто планирует продолжить образование, следует поторопиться, чтобы не упустить возможность поступить в вуз на выгодных условиях.