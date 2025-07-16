Не изменит ход СВО: эксперт оценил возможные поставки ВСУ ракет Tomahawk

Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, то они не смогут изменить ход специальной военной операции, сказал aif.ru Кнутов. По его словам, с этим оружием российские войска уже сталкивались и успешно сбивали во время войны в Югославии и в других локальных конфликтах. Как отметил военный эксперт, эти ракеты не являются чем-то таким сверхъестественным, с чем российская система ПВО не может бороться.