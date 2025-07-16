Не изменит ход СВО: эксперт оценил возможные поставки ВСУ ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал aif.ru, изменили ли они ситуацию на поле боя, а также почему украинские войска не смогли бы использовать это вооружение.
ВСУ не имеют вооружения, с которого могут быть запущены Tomahawk.
У Вооруженных сил Украины нет необходимых носителей, которые могли бы запускать крылатые ракеты Tomahawk, рассказал aif.ru Кнутов. По его словам, их могут нести тяжелые бомбардировщики. При этом американские истребители F-16, которые уже есть на вооружении ВСУ, не способны запускать эти ракеты.
Эксперт добавил, что Tomahawk могут запускать с кораблей, атомных подводных лодок. Также есть комплекс противоракетной обороны, который расположен в Польше, Румынии и США. Кнутов отметил, что эту пусковую установку можно очень быстро перепрограммировать для запуска этих ракет.
Кнутов отметил, что для того, чтобы запускать эти ракеты, нужно передать Украине корабль с соответствующим оборудованием, а в планы Трампа это вряд ли входит.
«Передать стратегический бомбардировщик — это уже будет вызван международный скандал», — сказал собеседник издания.
Передача установок для Tomahawk сравнима с поставкой ядерного оружия.
Кнутов подчеркнул, что есть еще одна мобильная подвижная наземная установка для запуска Tomahawk — Typhon. Одна из них находится на Филиппинах, а другую якобы в учебных целях привезли в Норвегию. По его словам, если будет осуществлена поставка соответствующих установок, то это будет сравнимо с передачей ядерного оружия.
«Я думаю, что американцы вряд ли решатся передать такие пусковые установки. Если они это сделают, то это будет почти как передача ядерного оружия. Не совсем, но почти», — сообщил aif.ru он.
Военный эксперт также добавил, что поставки Украине Tomahawk в политическом смысле является достаточно серьезным шагом. Это, уверен Кнутов, крайне негативно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.
Поставки Tomahawk не изменят ход СВО.
Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, то они не смогут изменить ход специальной военной операции, сказал aif.ru Кнутов. По его словам, с этим оружием российские войска уже сталкивались и успешно сбивали во время войны в Югославии и в других локальных конфликтах. Как отметил военный эксперт, эти ракеты не являются чем-то таким сверхъестественным, с чем российская система ПВО не может бороться.
Он добавил, что сложность есть только в том, что Tomahawk имеют очень большую дальность до 2500 километров, а также низкую высоту полета.
«Что касается их обнаружения и поражения, то у нас накоплен определенный опыт в борьбе с такими крылатыми ракетами. Поэтому я бы не стал зацикливаться на том, что ракеты Tomahawk могут очень серьезно изменить ситуацию», — подчеркнул Кнутов.
Tomahawk могут заменить на ракеты JASSM.
США могут заменить Tomahawk на JASSM, которые способны запускать с американских истребителей F-16, имеющиеся у ВСУ, заявил aif.ru Кнутов. Он отметил, что решение отказаться от передачи этих крылатых ракет могло быть принято из-за отсутствия необходимых носителей. При этом, по мнению военного эксперта, в Вашингтоне действительно рассматривали возможность поставок Киеву Tomahawk, поскольку такого оружия у Соединенных Штатов произведено несколько тысяч. Кроме того, многие из этих ракет уже устарели, подходят сроки списания.
«Избавиться от них было бы, конечно, неплохо. Они могут заменить Tomahawk на ракеты JASSM, что, вероятней всего, будет и сделано. Их как раз F-16 могут доставлять», — отметил собеседник издания.