Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае передачи их Украине

Если режим Зеленского получит Tomahawk, Москве нужно будет создать низковысотное радиолокационное поле над всей европейской частью страны с помощью организации патрулирования самолетами радиолокационного дозора. Кроме того, он указал на необходимость усиления противовоздушной обороны в глубине России при потенциальной угрозе применения ракет большой дальности.