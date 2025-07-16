Если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ сможет их уничтожит. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
«Ракеты Tomahawk, в принципе, Россия уничтожить может. Потому что ракета Tomahawk такая же точная цель, как Storm Shadow, как ракета SCALP», — отметил собеседник агентства.
Разница между ними небольшая. Storm Shadow и SCALP имеют дальность боя 500 км, при этом эффективная дальность 350 км, а у Tomahawk дальность боя — до 1 500 км при эффективной дальности 1 200 км.
Если режим Зеленского получит Tomahawk, Москве нужно будет создать низковысотное радиолокационное поле над всей европейской частью страны с помощью организации патрулирования самолетами радиолокационного дозора. Кроме того, он указал на необходимость усиления противовоздушной обороны в глубине России при потенциальной угрозе применения ракет большой дальности.
Напомним, Киев клянчит у США Tomahawk уже не первый год. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в Вашингтоне эти требования Зеленского вызвали оторопь. Заявления главаря киевского режима, подчеркнул дипломат, подтверждают его неадекватность как политика.
В США украинске власти предупредили, что Зеленского и Украину ждет смерть в случае поставок ракет «Томагавк».
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается поставлять Украине, в том числе, и дальнобойные ракеты JASSM.