Губернатор Омской области Хоценко и министр финансов Силуанов провели рабочую встречу в Москве

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. В ходе рабочей встречи в Москве стороны обсудили исполнение регионального бюджета, финансовую поддержку федерации в реализации ключевых для Омской области проектов.
Как отметил Виталий Хоценко, приоритетные цели — обеспечение сбалансированности бюджета Омской области и исполнение социальных обязательств.
«Рассчитываем на поддержку федерального центра», — подчеркнул Виталий Хоценко.
В числе ключевых проектов, в реализации которых региону необходимо федеральное софинансирование — строительство аэропорта Омск—Федоровка, которое требует консолидированного подхода. Работа по привлечению дополнительных ресурсов в регион будет продолжена в тесном взаимодействии с профильными федеральными министерствами и ведомствами.