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Губернатор Омской области Хоценко и министр финансов Силуанов провели рабочую встречу в Москве

Виталий Хоценко и Антон Силуанов обсудили бюджет Омской области и федеральное финансирование ключевых региональных проектов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. В ходе рабочей встречи в Москве стороны обсудили исполнение регионального бюджета, финансовую поддержку федерации в реализации ключевых для Омской области проектов.

Как отметил Виталий Хоценко, приоритетные цели — обеспечение сбалансированности бюджета Омской области и исполнение социальных обязательств.

«Рассчитываем на поддержку федерального центра», — подчеркнул Виталий Хоценко.

В числе ключевых проектов, в реализации которых региону необходимо федеральное софинансирование — строительство аэропорта Омск—Федоровка, которое требует консолидированного подхода. Работа по привлечению дополнительных ресурсов в регион будет продолжена в тесном взаимодействии с профильными федеральными министерствами и ведомствами.

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