Она открыла пиво зубами, и он не устоял: история любви Хейли и Джастина Биберов

Знакомство поп-звезды с Хейли состоялось еще в далеком 2009 году, но тогда никаких отношений между ними не завязалось. Юная модель в то время фанатела от творчества Бибера, и ее отец, актер Стив Болдуин, зная это, познакомил их за кулисами одного из концертов. Этот момент был заснят на видео, однако тогда Хейли смотрела на Джастина с безразличием и не подала вида, что без ума от кумира миллионов девочек.