Она открыла пиво зубами, и он не устоял: история любви Хейли и Джастина Биберов

В Сети появляется все больше слухов о разводе Хейли Бибер (девичья фамилия Болдуин) и певца Джастина Бибера. Подогрела интерес к возможному разладу знаменитостей и сама Хейли: она удалила некоторые публикации с Джастином в своем профиле, а недавно СМИ запечатлели ее на улице без обручального кольца. Однако через несколько дней в новой публикации в социальных сетях кольцо вновь вернулось на палец модели. Несмотря на то что сейчас знаменитости, возможно, переживают разлад, поклонники верят в глубину их чувств и надеются, что пара останется вместе. «Вечерняя Москва» рассказывает историю любви Джастина и Хейли.
Одержимая фанатка.
Знакомство поп-звезды с Хейли состоялось еще в далеком 2009 году, но тогда никаких отношений между ними не завязалось. Юная модель в то время фанатела от творчества Бибера, и ее отец, актер Стив Болдуин, зная это, познакомил их за кулисами одного из концертов. Этот момент был заснят на видео, однако тогда Хейли смотрела на Джастина с безразличием и не подала вида, что без ума от кумира миллионов девочек.
В 2011 году Хейли вместе с отцом была на премьере документального фильма о творческом пути Джастина Бибера «Никогда не говори “никогда”, но и тогда искра между знаменитостями не пробежала. Более того, в том же году Джастин подтвердил свой роман с певицей Селеной Гомес. А Хейли поддерживала их в социальных сетях, когда на пару обрушилась волна хейта:
— Мне все равно, что кто-то говорит, но Джастин Бибер и Селена Гомес вместе — это определение подростковой мечты, — писала модель в своем блоге.
Однако в ноябре 2014 года Гомес и Бибер расстались, несмотря на попытки сохранить отношения. В 2015 году между Хейли и Джастином возникла симпатия, а в Сети начали появляться слухи о романе знаменитостей. Недоброжелатели поговаривали, что Хейли увела Джастина у Селены. Сами молодые люди долго не афишировали отношения. И только в 2016 году Джастин подтвердил, что они с Хейли пара, опубликовав видео, на котором он страстно целует модель.
Маленькие падения.
Однако спустя всего шесть месяцев после этой публикации между знаменитостями случился разлад: Джастин удалил все фотографии с Хейли, а в новой публикации в соцсетях он был запечатлен рука об руку с Софией Ричи. После внезапного расставания Джастин и Хейли полностью прекратили общение.
— Мы прошли через долгий период, когда не были даже друзьями. Мы не общались некоторое время, и тогда же было все так странно, — говорила модель в одном из интервью.
И пока между Хейли и поп-звездой сохранялось затишье, Джастин вновь вернулся к Селене. Примерно в это же время фанаты Бибера разделились на две категории: команда Болдуин и команда Гомес. Одни считали, что только Хейли сможет сделать Джастина счастливым, другие же верили, что он навсегда останется предан Селене. Однако уже в 2018 году Гомес и Бибер окончательно расстались.
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Вновь свела передача.
Хейли появилась на передаче «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и открыла две бутылки пива зубами. На следующий же день Джастин, увидевший шоу, позвонил Хейли под впечатлением — и это был их первый разговор после разрыва.
— Мне так понравился твой трюк. Я даже не думал, что ты так можешь. Это было так круто, — процитировала слова певца Хейли в одном из интервью.
Позже модель признается, что именно эта фишка помогла ей выйти замуж за Джастина.
Предложение и свадьба.
7 июля 2018 года во время совместного отдыха на Багамах Джастин сделал Хейли предложение. 9 июля пара подтвердила слухи о помолвке.
— Я собирался подождать некоторое время, чтобы сказать что-нибудь, но слова быстро распространяются, слушайте просто и ясно. Хейли, я так влюблен во все, что есть в тебе! Поэтому я полон решимости посвятить всю свою жизнь знакомству с каждой частью тебя, — написал Джастин под снимком с Болдуин в своих соцсетях.
В этот же день в Хейли написала в своих социальных сетях ответные слова любви:
— Не уверена, что я сделала что-то в жизни, чтобы заслужить такое счастье. Но я так благодарна Богу за то, что он дал мне такого невероятного человека, с которым я могу поделиться своей жизнью! Никакие слова не могли бы выразить мою благодарность.
На свадьбе Биберов собрались сотни звездных гостей: Эд Ширан, сестры Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Ашер и Джейден Смит. А уже через день Болдуин сменила свою фамилию на Бибер во всех социальных сетях. В августе 2024 года у пары родился первенец — Джек Блюз Бибер. Трогательное фото с ножкой малыша Джастин подписал: «Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер».
Тяжелая болезнь.
Но за последние два года Джастин и Хейли столкнулись с множеством проблем: сначала у певца обострилась хроническая болезнь Лайма, по этой причине ему на время пришлось отменить свои выступления. А потом у Хейли случился инсульт из-за неправильного приема противозачаточных таблеток.
Затем из-за скандала с «белыми вечеринками» P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) у Джастина начались перепады настроения: он впадал в депрессию. Анонимные источники писали, что после ареста Комбса Бибер перестал выходить из дома, ограничив общение с друзьями. В марте 2025 года певец, наконец, признался в психологических проблемах:
— Люди говорили мне всю жизнь: «Вау, Джастин, ты этого заслуживаешь». А я лично всегда чувствовал себя недостойным.
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Развод?
Последние полгода СМИ постоянно пишут о разладе в семье Биберов из-за того, что Джастин чрезмерно ревнует, контролирует и опекает жену. Журналисты уверены, что миссис Бибер давно задумалась о разводе. Но сами знаменитости об этом ни разу не говорили.
Первым тревожным звоночком стало то, что Хейли не поздравила Джастина с Днем отца в социальных сетях, как это делала обычно. Масла в огонь подлил отец Хейли: Стивен Болдуин выложил в свой аккаунт пост, написав, что его дочь и Джастин переживают трудный период, не раскрыв при этом подробностей. Публикация разлетелась по интернету, даже несмотря на то что Болдуин быстро ее удалил.
А в мае этого года Джастин нарвался на гнев поклонников из-за нелестных высказываний в сторону своей жены. В своем посте он поздравил супругу с появлением на обложке журнала Vogue, но очень неоднозначно.
— Это напомнило мне, как мы с Хейли однажды сильно поссорились. Я сказал ей, что она никогда не попадет на обложку Vogue. Знаю, что это было очень грубо. Тогда я просто хотел ей отомстить. Но взрослея, мы понимаем, что месть ни к чему не приводит. Детка, ты и так знаешь, но все равно прости меня за мои слова. Я сильно ошибался, — написал он под постом, который очень быстро удалил.
Но недавно и сама Хейли подогрела интерес к теме разрыва отношений с Бибером, появившись на публике без обручального кольца на пальце. СМИ застали ее на одной из улиц, сделали снимок, который тут же подхватили таблоиды, однако уже через несколько дней сама Хейли выложила в своем аккаунте фотографию, где обручальное кольцо было на месте.
Так или иначе, но сами знаменитости не говорят о разладе в семье и продолжают появляться вместе на публике, все также наслаждаясь присутствием друг друга.
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