В Госдуме предложили платить учителям миллион рублей

Согласно инициативе, сертификаты на сумму один миллион рублей будут выдаваться учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях на полную ставку. Средства сертификата можно будет направить на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, оплату собственного образования или обучения детей, а также на формирование пенсионных накоплений через добровольные взносы.