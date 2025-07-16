В Госдуме предложили платить учителям миллион рублей

Чернышов предложил ввести выплату учителям в размере миллиона рублей.
Власти предложили ввести федеральную программу «учительский капитал», предусматривающую выплату одного миллиона рублей педагогам с опытом работы не менее десяти лет. Соответствующее обращение вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
«Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов — “Учительский капитал”, по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой “Материнский капитал”, — сказано в документе. Информацию об этом передает РИА “Новости”.
Согласно инициативе, сертификаты на сумму один миллион рублей будут выдаваться учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях на полную ставку. Средства сертификата можно будет направить на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, оплату собственного образования или обучения детей, а также на формирование пенсионных накоплений через добровольные взносы.
Чернышов считает, что реализация программы поможет привлечь молодых специалистов в школы и снизить отток опытных педагогов. К тому же, инициатива должна повысить престиж профессии учителя, улучшить жилищные условия работников образования и создать стимулы для их профессионального роста.