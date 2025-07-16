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Пленный Климишевский: мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения

Причиной для удара солдата палкой по голове могло стать малейшее несоблюдение инструкций.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий ВСУ Петр Климишевский из Львова, попавший в плен, сообщил РИА Новости о жестоком обращении с мобилизованными в учебных подразделениях. По его словам, во время подготовки на позициях, новобранцев избивали палками.

«Относятся очень плохо… Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение», — заявил пленный.

Он уточнил, что причиной для удара палкой по голове могло стать малейшее несоблюдение инструкций, например, недостаточно быстрое укрытие в окопе.

Ранее сообщалось, что ТЦК на Украине повторно мобилизуют в ВСУ вернувшихся из плена солдат.