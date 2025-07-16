Овчинский: В районе Даниловский началось строительство дома по программе реновации

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что в здании предусмотрено 4 лифта, 2 из которых свяжут подземную парковку с жилыми этажами. Первые этажи нежилые: здесь будет вестибюль, консьерж и колясочная, а помещения с отдельными входами займут аптеки, магазины и кафе.