Овчинский: В районе Даниловский началось строительство дома по программе реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Даниловском районе на юге Москвы стартовало строительство жилого дома по программе реновации. Общая площадь здания составит свыше 15,5 тыс. квадратных метров.
Объект возводится по адресу: ул. Велозаводская, земельный участок № 2, где ранее находился расселенный дом № 2, корпус 2.
«В Даниловском районе началось возведение дома по программе реновации на 176 квартир. Он впишется в сложившуюся застройку и инфраструктуру, обеспечив будущим жителям комфортную городскую среду», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В шаговой доступности расположены школы, поликлиники, торговые комплексы, станции метро «Дубровка» и «Автозаводская», а также одноименные станции МЦК. На площадке идет разработка котлована, установка шпунта и подготовка фундамента.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что в здании предусмотрено 4 лифта, 2 из которых свяжут подземную парковку с жилыми этажами. Первые этажи нежилые: здесь будет вестибюль, консьерж и колясочная, а помещения с отдельными входами займут аптеки, магазины и кафе.
Ранее столичный градоначальник уже сообщил о ходе переселения по программе реновации в Хорошево-Мневниках и поручил удвоить темпы ее реализации.