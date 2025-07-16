Южная Корея нарастила поставки автомобилей в Россию

В июне 2025 года Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным корейской статистической службы, проанализированным РИА Новости, поставки составили 84,7 миллиона долларов, что в 1,8 раза превышает показатели июня 2024 года.
Несмотря на годовой рост, в месячном выражении наблюдается уже второй подряд спад импорта — в июне сокращение составило 1,3%. Наибольшим спросом пользовались модели с бензиновыми двигателями объемом 1,5−3 литра (63,8 млн долларов) и дизельными агрегатами (15,7 млн). Машины с моторами до 1,5 литра заняли третью позицию (5,1 млн).
США остаются абсолютным лидером по закупкам южнокорейских авто с результатом 2,7 млрд долларов за июнь. В топ-5 также вошли Канада (518,8 млн), Великобритания (268,3 млн), Австралия (229,9 млн) и Киргизия (227,5 млн). Россия поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге импортеров.
Ранее KP.RU сообщал, что Министерство промышленности и торговли России намерено увеличивать скидки по механизмам, направленным на поддержку спроса на покупку автомобилей.