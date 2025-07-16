Южная Корея нарастила поставки автомобилей в Россию

В июне 2025 года Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным корейской статистической службы, проанализированным РИА Новости, поставки составили 84,7 миллиона долларов, что в 1,8 раза превышает показатели июня 2024 года.