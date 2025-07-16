Бомж переехал жить на крыльцо дома миллиардера и начал носить брендовую одежду

В Лондоне мужчина из Швеции, лишившийся работы и жилья (в результате судебного решения), обосновался в одном из наиболее престижных районов Лондона. Об этом информирует Daily Mail.
По утверждению 57-летнего Андерса Фернштедта, он оказался без крова после увольнения. Некоторое время он проживал в Гайд-парке, пока его не уличили в недопустимом взаимодействии с лебедями. Посетители парковой зоны обратились в Королевский суд Саутуарка с жалобами, что Фернштедт прикармливал птиц, после чего гладил, обнимал и целовал их. Поскольку лебеди в Великобритании считаются собственностью монарха, мужчине запретили появляться на территории Гайд-парка.
После данного инцидента Фернштедт переместился на крыльцо заброшенного особняка, принадлежащего китайскому миллиардеру Хей Каяню. Стоимость объекта оценивается в 210 миллионов фунтов стерлингов. Местные жители оказывают мужчине поддержку: передают предметы роскошной одежды и приносят продукты из фешенебельных магазинов. Фернштедт упомянул, что посвящает время чтению и уличным тренировкам. Он обустроил на ступенях импровизированный лагерь и нашел возможность пользоваться санузлом в ближайшей церкви.
Фернштедт признался в желании обрести романтические отношения и тоскует по лебедям как по друзьям. Хотя местные обитатели не выражают недовольства, власти Вестминстерского городского совета критикуют его образ жизни. Их представители полагают, что мужчина сознательно выбрал статус бездомного.
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