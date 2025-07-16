Бомж переехал жить на крыльцо дома миллиардера и начал носить брендовую одежду

По утверждению 57-летнего Андерса Фернштедта, он оказался без крова после увольнения. Некоторое время он проживал в Гайд-парке, пока его не уличили в недопустимом взаимодействии с лебедями. Посетители парковой зоны обратились в Королевский суд Саутуарка с жалобами, что Фернштедт прикармливал птиц, после чего гладил, обнимал и целовал их. Поскольку лебеди в Великобритании считаются собственностью монарха, мужчине запретили появляться на территории Гайд-парка.