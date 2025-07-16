Овчинский: на Велозаводской улице в ЮАО возводят новостройку по реновации

В Даниловском районе (Южный административный округ Москвы) стартовало строительство нового жилого дома в рамках программы реновации. Площадь объекта составит свыше 15,5 тыс. квадратных метров.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский отметил, что здание возводят по адресу: Велозаводская улица, земельный участок № 2 — на месте ранее расселенного дома № 2, корпус 2.
«В Даниловском районе началось возведение дома по программе реновации на 176 квартир. Он впишется в сложившуюся застройку и инфраструктуру, обеспечив будущим жителям комфортную городскую среду. Рядом находятся образовательные, медицинские учреждения, торговые центры, станции метро “Дубровка” и “Автозаводская”, а также одноименные станции Московского центрального кольца», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как отметил Овчинский, на строительной площадке завершаются работы по разработке котлована и монтажу шпунтового ограждения, параллельно ведется заливка фундаментной плиты.
В здании запланирована установка четырех лифтов, два из которых обеспечат удобную связь между подземной парковкой и жилыми этажами. Первые этажи отведены под коммерческие и общественные пространства: здесь разместятся просторный вестибюль, комната консьержа и колясочная, а также отдельные помещения для аптек, магазинов, кафе и других объектов социального назначения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по переселению жителей Хорошево-Мневников в рамках реновации. Всего по программе планируется расселить около 30 тысяч человек. С этой целью построен трехсекционный монолитный жилой комплекс на улице Демьяна Бедного. 24-этажное здание включает подземный паркинг и 345 квартир с улучшенной отделкой общей площадью 20,4 тыс. кв. метров. Бесшовные стены и система вентилируемого фасада обеспечат комфортный микроклимат: зимой в квартирах будет тепло, а летом — прохладно.
Для внешней отделки использованы бетонная плитка под клинкерный кирпич, фиброцементные и хризотилцементные панели. Все лоджии и балконы застеклены, также предусмотрены короба для кондиционеров. Входные группы оформлены витражным остеклением, что придает зданию современный и стильный вид.