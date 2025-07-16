Овчинский: на Велозаводской улице в ЮАО возводят новостройку по реновации

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по переселению жителей Хорошево-Мневников в рамках реновации. Всего по программе планируется расселить около 30 тысяч человек. С этой целью построен трехсекционный монолитный жилой комплекс на улице Демьяна Бедного. 24-этажное здание включает подземный паркинг и 345 квартир с улучшенной отделкой общей площадью 20,4 тыс. кв. метров. Бесшовные стены и система вентилируемого фасада обеспечат комфортный микроклимат: зимой в квартирах будет тепло, а летом — прохладно.