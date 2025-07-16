Лето пересекло экватор, и всё больше самарцев мечтает о поездке к Чёрному морю.
Хорошая новость: с 18 июля снова открыты перелёты в Геленджик, правда, пока только с пересадкой через Москву. Рейсы будут выполняться ежедневно, начиная с 25 июля, а до этого — в отдельные даты.
Цены, как и ожидалось, кусаются. В июле и августе средняя стоимость билета составляет около 30−50 тысяч рублей, но при удачном стечении обстоятельств можно найти билеты и за 31−33 тысячи.
«Аэрофлот» предлагает варианты с пересадкой в Шереметьево, начиная от 31 734 рублей, хотя на их сайте иногда появляются акции от 17 800 рублей — правда, такие предложения быстро заканчиваются. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
Стоит учитывать, что в разгар летнего сезона стоимость может вырасти до 54 тысяч, особенно если покупать билеты в последний момент.
Поэтому лучший способ сэкономить — бронировать заранее, следить за акциями и быть гибким с датами. Иногда разница в один-два дня позволяет сэкономить до 15−20% от общей суммы.
Прямых рейсов пока нет, но, если планировать поездку заранее и внимательно отслеживать предложения, вполне реально уложиться в бюджет и провести отпуск у моря без лишних хлопот.
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