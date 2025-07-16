История с бракованными бронежилетами может пополниться новым дело: кого уже проверяют следователи

Следователи СК РФ могут возбудить новое уголовное дело в связи с поставками бракованных бронежилетов в российскую армию, из-за чего уже арестованы руководители группы компаний «Пикет». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
Отмечается, что в приемке бракованных бронежилетов участвовала приемная комиссия из представителей МО и сотрудников одного из профильных научно-исследовательских институтов.
«В настоящий момент СК начал доследственную проверку, чтобы установить, не было ли в действиях этих людей признаков халатности. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело», — отметил собеседник агентства.
Осенью прошлого года девяти фигурантам дела о некачественных бронежилетов были предъявлены обвинения. Среди вменяемых проходящим по делу девяти фигурантам статей УК — мошенничество в особо крупном размере, дача взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
В числе фигурантов, в частности, гендиректор ООО «ГК “Пикет”» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор Виктория Антонова.