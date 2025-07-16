История с бракованными бронежилетами может пополниться новым дело: кого уже проверяют следователи

Следователи СК РФ могут возбудить новое уголовное дело в связи с поставками бракованных бронежилетов в российскую армию, из-за чего уже арестованы руководители группы компаний «Пикет». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.