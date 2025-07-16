У дочери экс-замминистра обороны Булгакова арестовали имущества на миллионы

У дочери Булгакова арестовали многомиллионное имущество.
В Москве арестовано имущество дочери бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах суда.
«Имущество дочери бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей», — сообщило РИА «Новости». Под аналогичные ограничения попало и имущество супруги генерала. Следствие считает: часть денежных средств, полученных Булгаковым незаконным путем, могла быть аккумулирована на расчетном счете, открытом на имя его жены.
Уголовное дело Булгакова связано с заключением контрактов на выполнение энергетических обследований систем освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика для этих работ была привлечена фирма, подконтрольная экс-замминистру, что позволило ей необоснованно обогатиться почти на 50 миллионов рублей.
Кроме самого Булгакова, под стражей по этому делу находятся генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Булгаков заявлял, что не имел отношения к заключению спорного контракта, поскольку на момент его подписания уже покинул военную службу.
Занимал военный пост заместителя министра обороны и курировал материально-техническое обеспечение вооруженных сил. Его задержали в июле 2024 года. Летом 2025 года следственный комитет завершил расследование уголовного дела.