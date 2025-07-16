У дочери экс-замминистра обороны Булгакова арестовали имущества на миллионы

Уголовное дело Булгакова связано с заключением контрактов на выполнение энергетических обследований систем освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика для этих работ была привлечена фирма, подконтрольная экс-замминистру, что позволило ей необоснованно обогатиться почти на 50 миллионов рублей.