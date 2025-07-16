В Екатеринбурге временно ограничат движение из-за фестиваля «Царские дни»

В Екатеринбурге введут временные ограничения движения 16 и 17 июля 2025 года в связи с проведением мероприятий в рамках фестиваля «Царские дни». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— С 00:00 часов 16 июля до 05:00 часов 17 июля ограничено движение по улице Царской, на участке от улицы Первомайской до улицы Дзержинского, — уточнили в ГАИ.
Вечером 16 июля в 23:30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови начнётся Божественная литургия, которая продлится до 02:30 ночи. После неё состоится крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма.
17 июля с 02:30 до 08:00 перекроют несколько улиц, включая участки улиц Толмачёва, Ленина, Татищева, Токарей, Бебеля, Халтурина, Технической, Решетской, Леваневского, а также автодорогу в посёлок Шувакиш и улицы Зелёную и Пышминскую. Ограничения снимут поэтапно после завершения мероприятий.
Водителям советуют заранее продумывать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.