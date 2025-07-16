Пермяков приглашают на фестиваль добрососедства

Ребята 7−19 лет смогут принять участие в детско-подростковом маркете творческих работ. Здесь можно продавать любые handmade-работы (кроме еды, напитков и перепродажи готовых товаров). Столы для размещения работ предоставят организаторы, вся выручка останется у участников. Зарегистрироваться на маркет можно до 18 июля.