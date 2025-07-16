Пермяков приглашают на фестиваль добрососедства

Фестиваль (0+), посвященный закрытию выставки «Районный посол» арт-пространства «Тут», пройдет 19 июля с 14:00 до 18:00 во дворе Пермской арт-резиденции (ул. Монастырская, 95а).
Гостей фестиваля ждут мастер-классы по созданию арт-объектов и районного мерча, игровые экскурсии по выставке, возможность поучаствовать в обмене вещей и поддержать благотворительную ярмарку. Любителям активного отдыха предложат занятия йогой и дворовые игры, а самых маленьких участников порадует рисование на огромном листе.
Ребята 7−19 лет смогут принять участие в детско-подростковом маркете творческих работ. Здесь можно продавать любые handmade-работы (кроме еды, напитков и перепродажи готовых товаров). Столы для размещения работ предоставят организаторы, вся выручка останется у участников. Зарегистрироваться на маркет можно до 18 июля.
Завершат программу фестиваля теплые песни под гитару. Вход на фестиваль свободный, однако требуется предварительная регистрация.