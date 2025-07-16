Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о гражданских женах участников СВО

В Госдуме перенесли рассмотрение законопроекта о признании фактических брачных отношений для гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО).
Перенос рассмотрения законопроекта подтвердили три парламентария, однако их сведения различаются. Один из них утверждает, что высокопоставленные депутаты намерены принять участие в доработке документа. Два других источника не исключают, что законопроект в обозримом будущем может не быть принят вовсе.
Законопроект был подготовлен еще в прошлом году. Его принятие позволит гражданским супругам погибших военнослужащих получить те же льготы, что предусмотрены для официальных супругов, передает «Ведомости».
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о подготовке целого пакета мер поддержки военных, вернувшихся из зоны СВО на Украине.
В столице участника СВО фиктивно женили, после чего забрали квартиру, а также все выплаты за участие в боевых действиях. Общая сумма ущерба составила 17 миллионов рублей. Военнослужащий обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.