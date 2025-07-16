Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о гражданских женах участников СВО

Перенос рассмотрения законопроекта подтвердили три парламентария, однако их сведения различаются. Один из них утверждает, что высокопоставленные депутаты намерены принять участие в доработке документа. Два других источника не исключают, что законопроект в обозримом будущем может не быть принят вовсе.