Семейный спор Петросяна: суд выселил дочь артиста из московской квартиры

Согласно материалам дела, Викторина Петросян с 2020 года проживает в США с мужем-американцем и двумя сыновьями, в судебном процессе не участвовала. В документах указано, что она «не является членом семьи истца, более трех лет не проживает в квартире, не несет расходов по ее содержанию и не имеет там личных вещей», однако добровольно с регистрационного учета не снялась.