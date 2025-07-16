Семейный спор Петросяна: суд выселил дочь артиста из московской квартиры

Московский городской суд оставил в силе решение Хамовнического районного суда о выселении Викторины Петросян — дочери артиста Евгения Петросяна от первого брака — из квартиры на Ростовской набережной. Соответствующие документы имеются в распоряжении ТАСС.
Иск был подан Петросяном в конце 2024 года с требованием выписать 56-летнюю дочь из апартаментов площадью 34 кв. м, кадастровая стоимость которых оценивается в 20 млн рублей. Хамовнический суд удовлетворил требования артиста в апреле 2025 года, а поскольку решение не было обжаловано, оно вступило в законную силу.
Согласно материалам дела, Викторина Петросян с 2020 года проживает в США с мужем-американцем и двумя сыновьями, в судебном процессе не участвовала. В документах указано, что она «не является членом семьи истца, более трех лет не проживает в квартире, не несет расходов по ее содержанию и не имеет там личных вещей», однако добровольно с регистрационного учета не снялась.
Представитель Петросяна заявил, что сохранение регистрации за дочерью нарушает права артиста как собственника недвижимости. Суд согласился с этими доводами и полностью удовлетворил иск, признав Викторину Петросян утратившей право пользования жильем.
Ранее стало известно, что когда Петросян разводился с Еленой Степаненко, Викторина встала на ее сторону и переехала в ее квартиру. По слухам, Евгений Ваганович посчитал позицию дочери предательством и за эти годы их отношения ухудшились.