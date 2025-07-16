В Шелехове увековечили память бывшего мэра Владислава Поздняка

В городе Шелехове состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь Владислава Поздняка, который возглавлял Шелеховский район и город с 1994 по 2004 год. Как сообщает глава города Алексей Тенигин, памятный знак установлен на доме № 9а в 7 квартале, где долгие годы жил бывший градоначальник.