В Шелехове увековечили память бывшего мэра Владислава Поздняка

В городе Шелехове состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь Владислава Поздняка, который возглавлял Шелеховский район и город с 1994 по 2004 год. Как сообщает глава города Алексей Тенигин, памятный знак установлен на доме № 9а в 7 квартале, где долгие годы жил бывший градоначальник.
— Владислав Викторович Поздняк был не просто руководителем, он был настоящим лидером, умевшим объединять людей вокруг общих целей, — написал в сети Алексей Тенигин.
На открытие собрались почетные граждане города, коллеги, друзья и родственники погибшего. Установленная мемориальная доска будет напоминать всем о заслугах бывшего мэра перед городом и районом.
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