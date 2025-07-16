Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду из-за гроз и ливней

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Грозы ожидаются на большей части территории Беларуси в среду, при грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Утром в отдельных районах сгустится туман.
Ветер западный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с, днем местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +20°С по западу до +29°С по юго-востоку республики.
В Минске в среду будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром составит +14…+17°С, в дневные часы воздух прогреется до +24…+26°С, а вечером будет +19…+22°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
При сильных ливнях значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.
Народные приметы на 16 июля
16 июля по народному календарю — Мокий и Демид, или Мокий Мокрый. День получил свое название из-за наблюдений за природой: часто на него приходились дожди, грозы и перемены погоды.
Погода на Мокия нередко определяла, каким будет оставшееся лето и даже урожай. Этот день считался переходным: жара отступает, а природа начинает понемногу готовиться к осени.
Народные приметы погоды:
- если с утра туман — к ясному дню;
- идет дождь с грозой — к урожайному году;
- много пауков и паутины — к сухой и жаркой погоде;
- если ветер резко меняется — к перемене погоды и похолоданию;
- солнце садится в облака — к затяжным дождям;
- гром после полудня — к ночным ливням.