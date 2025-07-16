Таможня сказала, сколько пива можно привезти в Беларусь из-за границы

В ведомстве пояснили, что пиво с содержанием спирта более 0,5% классифицируется как алкогольная продукция и попадает под действие специальных норм ввоза. Так, физлица могу провезти до трех литров указанного напитка без уплаты таможенных платежей. В случае ввоза от трех до пяти литров пива, необходимо будет заплатить 10 евро за каждый литр свыше нормы. Более пяти литров физическим лицам ввозить нельзя.