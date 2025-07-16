Таможня сказала, сколько пива можно привезти в Беларусь из-за границы. Подробности разъяснили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве пояснили, что пиво с содержанием спирта более 0,5% классифицируется как алкогольная продукция и попадает под действие специальных норм ввоза. Так, физлица могу провезти до трех литров указанного напитка без уплаты таможенных платежей. В случае ввоза от трех до пяти литров пива, необходимо будет заплатить 10 евро за каждый литр свыше нормы. Более пяти литров физическим лицам ввозить нельзя.
В таможня уточнили: к безалкогольному пиву относятся пиво солодовое с содержанием спирта до 0,5% и менее, травяное или имбирное пиво (спирта не более 0,5%), пивные смеси (к примеру, с лимонадом), но, если спирта менее 0,5%.
«Такие напитки не подпадают под ограничения на ввоз алкоголя, установленные Решением ЕЭК № 107», — обратили внимание в ведомстве.
Однако при большом количестве ввозимого безалкогольного пива у таможни могут возникнуть вопросы в части перемещения коммерческой партии.
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