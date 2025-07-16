Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ за сутки задержала в столице Башкирии четырех нетрезвых водителей

В Уфе поймали четырех пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали четырех нетрезвых водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, ни в одном из которых, к счастью, никто не пострадал. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 296 нарушений правил дорожного движения.

— Задержаны четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.