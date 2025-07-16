ГАИ за сутки задержала в столице Башкирии четырех нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали четырех нетрезвых водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, ни в одном из которых, к счастью, никто не пострадал. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 296 нарушений правил дорожного движения.
— Задержаны четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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