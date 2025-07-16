Владелец 80 тысяч биткоинов вывел на биржи монеты на четыре миллиарда долларов

Неизвестный держатель около 80 тысяч биткоинов (9,46 миллиарда долларов) стал переводить криптовалюту на кошельки компании Galaxy Digital. По информации аналитической платформы Lookonchain, уже было отправлено 40 009 биткоинов (4,68 миллиарда долларов).
Отмечается, что переводы исходят от того же кошелька, который 4 июля перевел на новые адреса 80 тысяч биткоинов, которые пролежали без движения с 2011 года. В настоящее время часть средств поступает на биржи, около шести тысяч биткоинов (706 миллионов долларов) уже переведено из Grayscale на Bybit и Binance.
Аналитики отметили, что 14 лет назад криптовалюта поступала на кошельки при курсе 0,78 доллара. При росте биткоина до 122 тысяч долларов их стоимость увеличилась более чем в 150 тысяч раз, передает «Газета.ру».
14 июля биткоин впервые в истории преодолел отметку 123 тысячи долларов. 11 июля стоимость биткоина достигла 116 тысяч долларов (9,03 миллиона рублей), а 10 июля — 113 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей).
В Британии учительница начальных классов Элли Харт случайно во время уборки выкинула USB-накопитель своего мужа, где хранились биткоины общей стоимостью 3,8 миллиона долларов (324,9 миллиона рублей).