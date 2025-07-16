Владелец 80 тысяч биткоинов вывел на биржи монеты на четыре миллиарда долларов

Отмечается, что переводы исходят от того же кошелька, который 4 июля перевел на новые адреса 80 тысяч биткоинов, которые пролежали без движения с 2011 года. В настоящее время часть средств поступает на биржи, около шести тысяч биткоинов (706 миллионов долларов) уже переведено из Grayscale на Bybit и Binance.