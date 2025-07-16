В Приморье ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Пётр Евсеевич родился 10 января 1925 года. В декабре 1942 года, в возрасте 17 лет, он был призван в ряды Красной армии Михайловским РВК Приморского края. Проходил подготовку в школе снайперов в Благовещенске. В августе 1945 года принимал участие в военных действиях против Японии в составе 970-го стрелкового полка в звании рядового.