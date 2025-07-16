В Приморье ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны

В Приморье простились с ветераном Великой Отечественной войны — Дидиченко Петром Евсеевичем, который ушёл из жизни 13 июля на 101-м году жизни, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) главы Надеждинского района Максима Якимова.
Пётр Евсеевич родился 10 января 1925 года. В декабре 1942 года, в возрасте 17 лет, он был призван в ряды Красной армии Михайловским РВК Приморского края. Проходил подготовку в школе снайперов в Благовещенске. В августе 1945 года принимал участие в военных действиях против Японии в составе 970-го стрелкового полка в звании рядового.
За участие в боях ему были вручены орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Японией». До 1949 года продолжал службу на Камчатке в составе воинской части № 71764, охраняя японских военнопленных.
В 1962 году Пётр Евсеевич с семьёй переехал в село Вольно-Надеждинское, где прожил до конца жизни. Более 70 лет он трудился в различных организациях района.