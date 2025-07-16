Схема движения изменится в районе Садового кольца с 17 по 20 июля

Также 18 июля с 0:01 до 23:59 и 20 июля с 0:01 до 6:00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на ул. Зубовская (от Дашкова пер. до ул. Большая Пироговская), на ул. Большая Пироговская (от ул. Еланского до ул. Зубовская) и ул. Баррикадная (от д. 2/1, стр. 1 до Садового кольца). 19 июля с 0:01 до 17:00 перекроют проезд по ул. Зубовская (от Дашкова пер. до ул. Большая Пироговская), на ул. Большая Пироговская (от ул. Еланского до ул. Зубовская) и ул. Баррикадная (от д. 2/1, стр. 1 до Садового кольца). В этот же день с 10:00 до 17:00 закроют движение по Садовому кольцу и участку ул. Зубовская от Дашкова пер. до Садового кольца.