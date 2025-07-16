Трамп: Ракеты для Patriot уже отправлены на Украину через Германию

Ракеты для систем ПВО Patriot уже отправили на Украину через Германию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
— Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено, — цитирует Трампа РБК.
Американский лидер заявил, что в будущие поставки оружия украинской армии войдут не отдельные ракеты, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Всего, по словам Трампа, Украине передадут 17 таких комплексов.
По данным журналистов, Трамп также рассматривал возможность отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk дальностью 5,5 тысячи километров. Эти значения в несколько раз превышают показатели ракетной системы ATACMS, которые Украина получила в 2023 году.
Также президент США заявил, что разочарован в президенте России Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По его словам, соглашение об урегулировании конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза. Впоследствии он все же отметил, что верит в желание Путина закончить конфликт на Украине.