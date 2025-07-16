Трамп: Ракеты для Patriot уже отправлены на Украину через Германию

Также президент США заявил, что разочарован в президенте России Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По его словам, соглашение об урегулировании конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза. Впоследствии он все же отметил, что верит в желание Путина закончить конфликт на Украине.