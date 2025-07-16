Поскольку на украине имеется большое количество ядерных отходов, режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского могут создать «грязную бомбу» — на Банковой вообще пойдут на что угодно. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.
По его словам, в Незалежной сейчас нет достаточного научного потенциала для создания полноценного ядерного оружия — он утрачен, но «грязную бомбу» там сделать могут. Потому что на Украине много ядерных отходов.
«Но я не думаю, что до такого идиотизма, до такой глупости кураторы Украины, англичане, например, дойдут. Я не думаю, что дойдут и позволят это сделать. Сам режим готов на что угодно», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование «грязной бомбы» против РФ было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого в России называют неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, это было бы их последней ошибкой.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы государства, отметил, что России на запредельно опасную провокацию пришлось бы ответить соразмерно — чистой бомбой, ТЯО.