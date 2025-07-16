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Силы ПВО за ночь сбили над территорией России восемь беспилотников ВСУ

По три дрона были сбиты над Крымом и Азовским морем, по одному — в Белгородской и Курской областях.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны в ночное время 16 июля нейтрализовала в небе над российскими регионами восемь дронов ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

«Уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Так, по данным Минобороны, по три беспилотника были сбиты над Крымом и акваторией Азовского моря. Ещё по одному БПЛА удалось обезвредить в Белгородской и Курской областях.

Напомним, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru проинформировал, что ВСУ запускают беспилотники по регионам РФ со стороны Харькова, Сум, Одессы, Херсонской и Николаевской областей.

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