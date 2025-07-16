Силы ПВО за ночь сбили над территорией России восемь беспилотников ВСУ

Система противовоздушной обороны в ночное время 16 июля нейтрализовала в небе над российскими регионами восемь дронов ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.
«Уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Так, по данным Минобороны, по три беспилотника были сбиты над Крымом и акваторией Азовского моря. Ещё по одному БПЛА удалось обезвредить в Белгородской и Курской областях.
Напомним, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru проинформировал, что ВСУ запускают беспилотники по регионам РФ со стороны Харькова, Сум, Одессы, Херсонской и Николаевской областей.