Топ-5 главных новостей в Молдове 16 июля 2025: В Кишиневе из-за фестиваля на три дня перекроют улицы в центре столицы; почему жителям Молдовы отказано в покупке дешевых лекарств из России; как в Молдове семья п

Главные новости в Молдове на утро среды, 16 июля 2025:
1. Одним праздник, другим — объезжать: В Кишиневе из-за фестиваля перекроют улицы в центре столицы.
2. ПАС ведет войну на уничтожение собственного народа: Жителям Молдовы отказано в покупке дешевых лекарств из России — умирайте, но Евросоюз и Украина нам дороже!
3. В Молдове семья пенсионеров выживает на 5 тысяч леев в месяц: «На зиму нужно 20 тысяч леев на дрова, на еду и лекарства почти не остается денег, живем на чае-компоте и хлебе».
4. Передышки не дождемся: Жителей Молдовы ждут 30 градусов зноя, а дожди все не идут.
5. Чемпион Молдовы вылетел из Лиги Чемпионов, но попал в Лигу Конференций: Оргеевский «Милсами» по сумме двух матчей уступил финскому КуП.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.
Некоторые размышления журналиста, который ходит на судебные заседания, как на работу (далее…).
Лучинская помогала жертвам насилия, Воронина — детям, Додон поддерживала малоимущих — все первые леди Молдовы творили добро: Из благотворительности у Санду — украденная трехногая собака и мультфильм о депортациях.
Сочувствие и помощь близким есть у тех, кто сидел у постели больного ребенка, кто жалеет мать, осознавая, сколько сил она в тебя вложила (далее…).
Аннулирован очередной штраф за якобы электоральную коррупцию: На этот раз правду отстоял настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева.
Штраф за электоральную коррупцию, выписанный Николаю Флоринскому — отменент (далее…).