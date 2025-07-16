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Топ-5 главных новостей в Молдове 16 июля 2025: В Кишиневе из-за фестиваля на три дня перекроют улицы в центре столицы; почему жителям Молдовы отказано в покупке дешевых лекарств из России; как в Молдове семья п

Главные новости в Молдове на утро среды, 16 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро среды, 16 июля 2025:

1. Одним праздник, другим — объезжать: В Кишиневе из-за фестиваля перекроют улицы в центре столицы.

2. ПАС ведет войну на уничтожение собственного народа: Жителям Молдовы отказано в покупке дешевых лекарств из России — умирайте, но Евросоюз и Украина нам дороже!

3. В Молдове семья пенсионеров выживает на 5 тысяч леев в месяц: «На зиму нужно 20 тысяч леев на дрова, на еду и лекарства почти не остается денег, живем на чае-компоте и хлебе».

4. Передышки не дождемся: Жителей Молдовы ждут 30 градусов зноя, а дожди все не идут.

5. Чемпион Молдовы вылетел из Лиги Чемпионов, но попал в Лигу Конференций: Оргеевский «Милсами» по сумме двух матчей уступил финскому КуП.

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