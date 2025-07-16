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Омичи отправили военным более 2500 посылок с начала прошлого года

Почта России обрабатывает гуманитарную помощь для участников СВО в приоритетном порядке.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области с начала 2024 года отправили 2584 бесплатных посылок в зону проведения спецоперации. С мая 2023-го общее количество таких отправлений из региона превысило 8500.

Бойцы получают от земляков преимущественно предметы первой необходимости. Это одежда, продукты питания и медикаменты. На Почте России гуманитарные отправления для военных обрабатываются вне очереди. Содержимое необходимо предоставить для досмотра. Чтобы оформить посылку, нужно указать ФИО получателя, номер войсковой части и индекс 103400. Вес одного отправления не должен превышать 10 кг.

После приема все отправления доставляют в московский логистический центр Почты России. Затем они передаются представителям Министерства обороны для дальнейшей доставки.

Ранее «КП Омск» сообщила, что компании региона оказались в числе лучших экспортеров Сибирского Федерального округа.