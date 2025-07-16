Омичи отправили военным более 2500 посылок с начала прошлого года

Бойцы получают от земляков преимущественно предметы первой необходимости. Это одежда, продукты питания и медикаменты. На Почте России гуманитарные отправления для военных обрабатываются вне очереди. Содержимое необходимо предоставить для досмотра. Чтобы оформить посылку, нужно указать ФИО получателя, номер войсковой части и индекс 103400. Вес одного отправления не должен превышать 10 кг.